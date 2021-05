Stand: 04.05.2021 17:44 Uhr Bundeswehr transportiert medizinisches Gerät nach Indien

Vom Fliegerhorst Wunstorf (Region Hannover) heben Mittwochmorgen zwei Transport-Maschinen nach Indien ab, wie die Bundeswehr mitteilte. An Bord der A400M Flugzeuge befinden sich unter anderem Teile einer Sauerstoffanlage. Diese wird in Indien von Sanitätskräften der Bundeswehr in Empfang genommen. Hintergrund ist die verheerende Corona-Lage in dem Land. In der vergangenen Woche wurden dorthin bereits Atemgeräte geliefert. In Indien hatten sich zuletzt 400.000 Menschen an einem einzigen Tag mit dem Virus infiziert. Krankenhäuser und Krematorien sind in dem südasiatischen Land völlig überlastet.

