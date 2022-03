Stand: 12.03.2022 11:44 Uhr Bundeswehr steigt vielerorts aus Kontaktnachverfolgung aus

Mehrere niedersächsische Städte bekommen von der Bundeswehr keine Hilfe mehr beim Nachverfolgen von Corona-Kontakten. In Hannover ende der Einsatz von zuletzt 59 Soldatinnen und Soldaten im Gesundheitsamt am nächsten Freitag, sagte ein Stadtsprecher. Osnabrück verliert rund 20 Helfer, obwohl nach Angaben eines Sprechers weiterhin Bedarf besteht. Auch in Oldenburg endet die Amtshilfe im Lauf der kommenden Woche. In Wolfsburg sind nach Angaben einer Sprecherin bereits keine Soldaten mehr im Einsatz. Die Bundeswehr hatte angekündigt, dass sie je nach Lage in der Ukraine weniger unterstützen kann.

VIDEO: Corona kompakt: 410 Soldatinnen und Soldaten helfen (09.01.2022) (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.03.2022 | 08:00 Uhr