Stand: 01.07.2019 14:52 Uhr

Bundeswehr-Hubschrauber bei Aerzen abgestürzt

Bei Aerzen im Landkreis Hameln-Pyrmont ist am Montag ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt. Laut Polizei soll es mindestens ein Todesopfer geben. Nach Angaben der Kreisfeuerwehr Hameln-Pyrmont liegt die Absturzstelle in einem Getreidefeld im Ortsteil Dehmke. Weitere Details sind bislang unklar. Das Internationale Hubschrauberausbildungszentrum des Heeres in Bückeburg unterhält nur wenige Kilometer entfernt auf dem Schierholzberg eine sogenannte Außenlandestelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.07.2019 | 15:30 Uhr