Stand: 01.07.2019 19:36 Uhr

Bundeswehr-Hubschrauber abgestürzt - Pilotin stirbt

Bei Aerzen (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist ein Schulungshubschrauber der Bundeswehr mit zwei Insassen abgestürzt. Eine Soldatin kam nach Bundeswehrangaben ums Leben. Das zweite Besatzungsmitglied wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dabei soll es sich um einen Fluglehrer handeln. Wie schwer dieser verletzt wurde, darüber machte die Bundeswehr keine Angaben. Nach Informationen des NDR Fernsehens soll er außer Lebensgefahr sein. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) besuchte am Abend die Unglücksstelle. "Unsere Gedanken, unsere Trauer, unser Mitgefühl sind bei den Angehörigen der Pilotin", sagte von der Leyen, wie das Verteidigungsministerium bei Twitter mitteilte.

Aerzen: Bundeswehr-Hubschrauber abgestürzt 01.07.2019 17:15 Uhr In Aerzen (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist am Montag ein Helikopter der Bundeswehr abgestürzt. Laut Polizei kam dabei eine Person ums Leben. Die Unfallursache ist noch unklar.







4,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hubschrauber stürzt in Getreidefeld

Nach Angaben eines Bundeswehr-Sprechers war die mit zwei voll ausgebildeten Piloten besetzte Maschine vom Typ Eurocopter EC 135 am frühen Nachmittag gegen 14 Uhr im Ortsteil Dehmkerbrock verunglückt. Die Absturzstelle liegt nach Angaben der Kreisfeuerwehr Hameln-Pyrmont auf einem Getreidefeld in der Nähe eines Waldgebiets. In Folge des Absturzes habe zunächst das Feld gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer wurde gelöscht und ein militärischer Sicherheitsbereich eingerichtet. Die Bundeswehr teilte mit, dass die Bevölkerung die Absturzstelle meiden soll. Es bestehe Gesundheitsgefahr durch ausgelaufenen Treibstoff oder Splitter beziehungsweise Wrackteile des Hubschraubers, sagte eine Sprecherin NDR.de.

Videos 01:37 Niedersachsen 18.00 Ein Toter, ein Verletzter bei Hubschrauber-Absturz Niedersachsen 18.00 Bei Aerzen ist ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt. Zuvor hat er sich im Tiefflug befunden. Die Pilotin kam ums Leben, ein weiterer Insasse wurde schwer verletzt. Video (01:37 min)

Ausbildungszentrum liegt in der Nähe

Die abgestürzte Maschine war nach Angaben der Bundeswehr auf einem Weiterbildungsflug. Sie gehört zum Internationalen Hubschrauberausbildungszentrum des Heeres in Bückeburg. Dieses unterhält nur wenige Kilometer entfernt auf dem Schierholzberg eine sogenannte Außenlandestelle. Beim Modell EC 135 handelt es sich den Angaben zufolge um einen leichten, zweimotorigen Mehrzweckhubschrauber, der vor allem für Luftrettung und Überwachungsaufgaben eingesetzt wird. Der Hubschrauber soll beim Unglück im Tiefflug gewesen sein. Die Maschine war nach NDR Informationen alleine unterwegs.

Karte: Bundeswehr-Hubschrauber abgestürzt

Ein Toter bei Eurofighter-Kollision

Erst vor einer Woche hatte es bei der Bundeswehr einen tödlichen Unfall gegeben, als bei Luftkampfübungen über Mecklenburg-Vorpommern zwei Eurofighter zusammengestoßen waren. Ein Pilot war dabei ums Leben gekommen, der Pilot der anderen Maschine hatte sich mit dem Schleudersitz retten können und verletzt überlebt.

Weitere Informationen Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg Vom EC 135 bis zum Tiger, dazu Dutzende Simulatoren: Das Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg gilt laut Bundeswehr als eine der modernsten Hubschrauberschulen Europas. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 01.07.2019 | 19:30 Uhr