Bundestagswahl: 16 Landeslisten aus Niedersachsen zugelassen Stand: 24.01.2025 21:06 Uhr 19 Parteien hatten Listen eingereicht, 16 hat der Niedersächsische Landeswahlausschuss nun zur Bundestagswahl zugelassen. Den abgelehnten Parteien bleiben nur wenige Tage, um die Entscheidung anzufechten.

Einen Monat vor der Bundestagswahl am 23. Februar hat der Niedersächsische Landeswahlausschuss entschieden, welchen Parteien Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen ihre Zweitstimme geben können. Wie der Ausschuss nach seiner Sitzung am Freitag bekannt gab, wurden 16 Listen mit 379 Kandidierenden zugelassen. Zur Bundestagswahl 2021 waren in Niedersachsen noch 21 Parteien und 426 Kandidierende angetreten. Die Landeslisten enthalten die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten, die eine Partei für das jeweilige Bundesland in den Bundestag entsenden möchte.

Auf den Stimmzetteln stehen die Parteien in folgender Reihenfolge:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

Die Linke (Die Linke)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

FREIE WÄHLER Niedersachsen (FREIE WÄHLER)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Volt Deutschland (Volt)

Partei der Humanisten – Fakten, Freiheit, Fortschritt (PdH)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

Drei Parteien scheitern an Unterschriften-Regel

Nicht zur Wahl zugelassen wurden die Landeslisten der drei Parteien WerteUnion, Partei des Fortschritts Landesverband Niedersachsen (PdF) sowie MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25). Sie hätten nicht die erforderliche Anzahl von 2.000 Unterstützungsunterschriften eingereicht, begründete der Landeswahlausschuss die Entscheidung. Diese Vorgabe gilt nur für Parteien, die bisher weder im Bundestag noch in den Landtagen mit mindestens fünf Personen vertreten waren. Die abgelehnten Parteien können bis zum 30. Januar Beschwerde beim Bundeswahlausschuss einlegen und eine erneute Prüfung verlangen. Erst nach Ablauf dieser Frist gehen die Stimmzettel für die Bundestagswahl in Druck.

