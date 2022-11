Bundespräsident mahnt bei Rabbiner-Ordination zu Wachsamkeit Stand: 21.11.2022 16:33 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag in Hannover eine orthodoxe Rabbiner-Ordination besucht. Dort mahnte er mit Blick auf die Zunahme antisemitischer Straftaten zu Wachsamkeit.

Fünf Rabbiner und Baal Tefilla, ein Vorbeter, erhielten in der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Hannover ihre feierliche Ordination. Durch die Ordination werden sie in ihr Amt berufen. Ausgebildet wurden die Geistlichen am Rabbinerseminar zu Berlin. In seiner Rede sagte Steinmeier, dass er es als Ehre und als großes Glück empfinde, der Feier beizuwohnen.

Steinmeier: "Ein Tag der Hoffnung und Freude"

"Für mich ist es ein Tag der Hoffnung und der Freude", so der Bundespräsident weiter. Es bewege ihn zutiefst, dass zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg in Niedersachsen, und zwar in Hannover - einer Stadt, der er sich sehr verbunden fühle -, wieder Rabbiner ordiniert würden. Gleichzeitig warnte vor zunehmendem Antisemitismus.

Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland steigt

In Deutschland zeige sich "Antisemitismus wieder viel unverhohlener und offener", sagte Steinmeier. Jüdinnen und Juden würden diffamiert, verhöhnt und tätlich angegriffen. Der Bundespräsident erinnerte an das rechtsextreme Attentat in Halle vor drei Jahren: "Wie sehr wünschte ich, sagen zu können, dass dieser Anschlag in Halle zu einer wirklichen Wende geführt hätte. Aber ich kann es nicht sagen: Die Zahl antisemitischer Straftaten steigt in Deutschland", sagte der Bundespräsident bei der Ordination in Hannover. Am Nachmittag wurde Steinmeier zur Neueröffnung des Hauses der Religionen erwartet.

