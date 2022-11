Stand: 21.11.2022 10:18 Uhr Bundespräsident besucht Rabbinerordination in Hannover

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute in Hannover eine orthodoxe Rabbinerordination. Laut Bundespräsidialamt ist es die erste in Niedersachsen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Fünf Rabbiner und Baal Tefilla, ein Vorbeter, sollen ihre feierliche Ordination in der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Hannover erhalten. Durch die Ordination werden sie in ihr Amt berufen. Ausgebildet wurden die Geistlichen am Rabbinerseminar zu Berlin. Am Nachmittag wird Steinmeier außerdem zur Neueröffnung des Hauses der Religionen erwartet.

