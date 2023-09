Stand: 14.09.2023 09:11 Uhr Bundespolizist aus Hannover vor Gericht

Ab heute muss sich ein Bundespolizist aus Hannover vor dem Verwaltungsgericht verantworten. Nach Angaben eines Sprechers soll er sich in einer Whatsapp-Gruppe rechtsextrem und antisemitisch geäußert haben. Außerdem soll er zusammen mit anderen in Norwegen Wrackteile von abgestürzten Wehrmachtsflugzeugen gestohlen haben. Vor Gericht geht es nun um die Frage, ob der Mann deshalb die Bundespolizei verlassen muss. Dazu soll geklärt werden, ob der Angeklagte noch verfassungstreu ist oder ein so schweres Dienstvergehen vorliegt, dass er das Vertrauen seines Arbeitsgebers endgültig verloren hat.

