Bund-Länder-Treffen: Wie geht es weiter in Niedersachsen? Stand: 16.02.2022 17:35 Uhr Ministerpräsident Weil (SPD) hatte vor der Ministerpräsidentenkonferenz Lockerungen bei den Corona-Regeln in Aussicht gestellt. Welche kommen jetzt wirklich?

Was wird wann und wo gelockert im Hinblick auf die Corona-Regeln? Ministerpräsident Weil äußert sich live bei NDR.de.

Grund für die Lockerungen sind Anzeichen, dass die Omikron-Welle abflachen könnte. Weil hatte im Vorfeld der Bund-Länder-Beratungen am heutigen Mittwoch angekündigt, dass ab dem 20. März ein Alltag "ohne wesentliche Auflagen" realistisch sei. "Die Maske wird nicht wegfallen, allerdings sind wir uns weitgehend einig, dass wir in den nächsten vier Wochen Schritt für Schritt die wesentlichen Belastungen unseres Alltags aufheben werden", sagte Weil. Der SPD-Politiker sieht sich aber weiterhin im "Team Vorsicht". "Team Vorsicht heißt, dass man natürlich schaut, was die Risiken sind - aber auch die Chancen nutzt", sagte Weil dem NDR. Ab etwa 18.30 Uhr will sich der Ministerpräsident äußern, NDR.de überträgt das Statement an dieser Stelle im Livestream.

Wie sieht das weitere Vorgehen in der Pandemie aus?

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hatten zuvor am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. In den vergangenen Tagen hatte sich bereits abgezeichnet, dass die Omikron-Welle ihren Höhepunkt in Deutschland offenbar erreicht hat. Die bayerische Landesregierung etwa hatte daraufhin bereits Kontaktbeschränkungen in dem Bundesland gelockert.

Corona-Zahlen in Niedersachsen sinken

Auch in Niedersachsen sinken die Corona-Infektionszahlen sinken seit dem Wochenende. Die Situation lässt den niedersächsischen Coronakrisenstab vorsichtig hoffen, der Höhepunkt der Omikronwelle könnte erreicht sein, sagte Krisenstabschef Heiger Scholz am Dienstag. Die Werte, anhand derer die Landesregierung die Corona-Lage in Niedersachsen beurteilt - die Sieben-Tages-Inzidenz und die Auslastung der Intensivstationen - sind laut Scholz seit etwa einer Woche relativ stabil.

Omikronvariante breitet sich unter über 60-Jährigen aus

Noch immer stecken sich vor allem Kinder und Jugendliche an, allerdings sinkt auch hier der Inzidenzwert allmählich. Dafür breitet sich die Omikronvariante zurzeit stärker unter den über 60-Jährigen aus. Laut Regierungssprecherin Anke Pörksen sind allerdings knapp 80 Prozent der über 60-Jährigen in Niedersachsen dreifach geimpft. Sie zeigte sich am Dienstag zuversichtlich, dass sich diese Phase wegen der hohen Impfquoten in dieser Altersgruppe gut bewältigen lasse.

