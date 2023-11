Bund-Länder-Gipfel: Verhaltene Zustimmung aus Niedersachsen Stand: 07.11.2023 14:50 Uhr Bund und Länder haben sich auf eine Neuverteilung der Flüchtlingskosten geeinigt. In Niedersachsen wird die Entscheidung positiv bewertet - es gibt aber auch Kritik an dem Kompromiss.

Der Städte- und Gemeindebund (NSGB) begrüßt, dass "Bund und Länder in der Realität ankommen" seien. Man sei froh, dass der Bund "nach langem Wegsehen nun erkannt hat, dass die Zuwanderung nach Deutschland gesteuert und auch begrenzt werden muss", sagte NSGB-Präsident Marco Trips am Dienstag. Die Möglichkeiten seien allerdings noch nicht ausgeschöpft. Auch über das Thema "weiterer sicherer Herkunftsländer" müsse gesprochen werden, sagte Trips.

Weil: Einigung ist ein Ausrufezeichen wert

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) versicherte, man habe es am Ende geschafft, "wirklich zu einem guten Gesamtergebnis zu kommen". Er wünsche sich, dass dies nun durch eine Einigung zwischen Bundesregierung und Union ergänzt werde. Der Beschluss von Bund und Ländern biete dafür "eine sehr gute Grundlage". Weil rechnete vor, die Bundesregierung habe für das kommende Jahr 1,2 Milliarden Euro geben wollen, die Länder hätten eher 5 Milliarden Euro gewollt. Dass es auch eine Einigung in dieser umstrittenen Finanzierungsfrage gegeben habe, sei bis zum frühen Morgen ungewiss gewesen. "Dass es gelungen ist, unter diesen Bedingungen ziemlich genau auf der Mitte zueinander zu kommen, das ist zu früher Morgenstunde wirklich ein Ausrufezeichen wert."

7.500 Euro pro Asylbewerber vom Bund

Auf der Konferenz haben sich Bund und Länder am Montag auf einen gemeinsamen Kurs in der Migrations- und Asylpolitik geeinigt. Die Leistungen für Asylbewerber sollen eingeschränkt und die Kommunen finanziell entlastet werden. Ab 2024 will der Bund den Ländern oder Kommunen 7.500 Euro für jeden Asylbewerber im Jahr zahlen - statt der bisherigen jährlichen Gesamtsumme von derzeit rund 3,7 Milliarden Euro. Scholz sprach vom "Übergang zu einem atmenden System" und erläuterte: "Mit steigenden Zahlen gibt's mehr Geld, mit sinkenden Zahlen gibt's weniger." Die Bundesländer hatten vor den Verhandlungen 10.500 Euro gefordert, der Bund 5.000 Euro geboten.

Onay: Länder müssten nachlegen

Hannover Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hält den Kompromiss für nicht ausreichend: Die Kosten pro Geflüchteten lägen bei 20.000 bis 22.000 Euro pro Jahr. "Vom Land bekommen wir bestenfalls die Hälfte davon erstattet", sagte Onay. Auch wenn nun 7.500 Euro pro Kopf dazukämen, reiche das Geld nicht aus. Diese Lücke müssten die Länder nun schließen. "Der Bund hat vorgelegt, jetzt ist auch das Land gefragt", so Onay.

