Bund-Länder-Beratung: Weil erklärt härtere Corona-Maßnahmen Stand: 25.11.2020 19:57 Uhr Die Kanzlerin und die Länderchefs wollen schärfere Kontaktregeln, die über Weihnachten aber wohl gelockert werden sollen. Über die Ergebnisse der Konferenz will der Niedersächsische Landtag beraten.

Der seit Ende November geltende Teil-Lockdown hat zwar offenbar dazu geführt, das exponentielle Wachstum der Neuinfektionen zu stoppen. Allerdings sind die Infektionszahlen bislang nicht deutlich gesunken. Dieses oberste Ziel wollen Bund und Länder nun mit weiter verschärften Maßnahmen erreichen. Ziel sei es, die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wieder deutlich unter 50 zu bekommen, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. "Je besser wir das im Dezember schaffen, desto ruhiger und sorgenfreier können wir dann auch Weihnachten miteinander feiern." Im Anschluss an die Bund-Länder-Videokonferenz wird sich Weil in einer Mitteilung zu den Ergebnissen äußern. Die angekündigte Pressekonferenz ist von der Staatskanzlei abgesagt worden.

Landtag plant Sondersitzung am Montag

Über die neuen Regeln, die die Länderchefs heute zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausarbeiten, soll in Niedersachsen am Montag der Landtag in einer Sondersitzung beraten. Darauf haben sich nach Angaben eines Landtags-Sprechers die Parlamentarischen Geschäftsführer von SPD, CDU, Grünen und FDP verständigt. Ein Viertel der Abgeordneten müsse die Sondersitzung nun schriftlich beantragen. Dann werde Landtagspräsidentin Gabriele Andretta diesem Wunsch sicherlich entsprechen, sagte der Landtags-Sprecher. FDP und Grüne hatten sich dafür eingesetzt, dass das Parlament eingebunden wird, bevor die neue Corona-Verordnung für Niedersachsen in Kraft tritt.

Private Kontakte sollen weiter reduziert werden

Ein zentraler Punkt, um den es heute auf der Bund-Länder-Konferenz geht wird voraussichtlich eine weitere Verschärfung der Kontaktbeschränkungen sein. Demnach dürften sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Zwischen Weihnachten und Neujahr könnten diese Regeln aber aufgeweicht werden, sodass auch im größeren Kreis gefeiert werden kann. Laut der Beschlussvorlage der Länder sollen vom 23. Dezember bis zum 1. Januar bis zu zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten zusammenkommen dürfen. Nicht mitgezählt werden dabei Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren. In den Schulen sollen die Weihnachtsferien früher beginnen, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Ein Streitthema könnte sein, ob die Lockerungen auch an Silvester gelten sollen oder nicht. Ein weiteres betrifft den Umgang mit Schulen.

Bei diesen geplanten Regeln stimmen Bund und Länder weitgehend überein:

Erweiterung der Maskenpflicht vor Geschäften und auf Parkplätzen

vom Teil-Lockdown betroffene Firmen und Einrichtungen sollen auch im Dezember finanzielle Hilfen erhalten

kein Silvesterfeuerwerk auf belebten Plätzen und Straßen; Empfehlung: ganz auf Feuerwerk verzichten

Arbeitgeber sollen prüfen, ob sie Betriebsstätten durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen vom 23. Dezember bis 1. Januar schließen können

Schulen und Kitas sollen geöffnet bleiben; in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 50 soll ab der 7. Klasse grundsätzlich eine Maskenpflicht auch im Unterricht gelten; möglich soll eine solche Pflicht bereits ab der Grundschule sein

besserer Schutz von Risikogruppen: Pro pflegebedürftiger Person in einer Einrichtung soll es ab dem 1. Dezember mindestens 30 Schnelltests pro Monat geben

Diese weiteren Regeln will der Bund durchsetzen:

in Geschäften soll sich nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten - bislang ist es ein Kunde pro 10 Quadratmeter

in Zügen sollen grundsätzlich nur noch Fensterplätze buchbar sein; die Kapazität der Züge soll erhöht werden

wer vor Weihnachten Erkältungssymptome hat, soll sich einfacher auf Corona testen lassen können

Weil: "Verlässliche Regeln bis in den Januar hinein"

"Wir haben uns vorgenommen, dass wir am Mittwoch verlässliche Regeln im Dezember, über Weihnachten und Neujahr bis in den Januar hinein vereinbaren wollen", sagte Ministerpräsident Weil dem NDR im Vorfeld der Beratungen. Wichtig sei es nach wie vor, die Infektionslage im Blick zu behalten. Der Ministerpräsident sprach sich in einem Interview mit der "Neuen Presse" gegen eine Schließung des Einzelhandels aus. Diese wäre aus seiner Sicht mit unabsehbaren wirtschaftlichen Schäden verbunden.

