Stand: 30.09.2020 07:54 Uhr Bückeburger Bahnhof: Vorbau nach Unfall einsturzgefährdet

Der Vorbau des Bahnhofs in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) ist nach einem Unfall einsturzgefährdet. Ein 73-Jähriger war laut Polizei am Dienstag mit seinem Auto gegen eine Säule des Gebäudes gefahren. Das Dach des Vorbaus drohe nun zusammenzubrechen, heißt es. Der Bahnhof selbst kann aber weiter betreten und benutzt werden. Der 73-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Schaden am Auto wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt, der Schaden am Gebäude auf rund 30.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.09.2020 | 07:30 Uhr