Stand: 20.04.2023 20:01 Uhr Bückeburg: Vermisste 14-jährige Schülerin ist wieder da

Eine seit Montag vermisste Jugendliche aus Bückeburg (Landkreis Schaumburg) ist wieder aufgetaucht. Das hat die Polizei am Donnerstagabend mitgeteilt. Die 14-Jährige befinde sich wieder in der Obhut der Eltern. Weitere Angaben zum Wiederauftauchen der Jugendlichen machte die Polizei nicht. Dies erfolge zum Schutz der 14-Jährigen, teilte ein Sprecher mit. Die Schülerin wurde seit Montagmorgen vermisst. Zeugen hatten sie an ihrer Schule gesehen. Die Eltern hatten am Montagabend noch telefonischen Kontakt zu ihr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.04.2023 | 06:30 Uhr