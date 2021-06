Stand: 01.06.2021 17:31 Uhr Bückeburg: Prozess nach gewaltsamem Tod von 78-Jähriger

Am Mittwoch beginnt vor dem Landgericht Bückeburg der Prozess gegen einen 78-Jährigen, der seine gleichaltrige Frau getötet haben soll. Die Tat ereignete sich Mitte Dezember in Waltringhausen (Landkreis Schaumburg). Es geht um ein Sicherungsverfahren, denn der Mann könnte sich zur Tatzeit in einem schuldunfähigen Zustand befunden haben, so die Anklage. Er hatte seine Frau offenbar verdächtigt, das gemeinsam bewohnte Haus bei Bad Nenndorf hinter seinem Rücken verkaufen zu wollen. Im Streit schlug er zunächst mit leeren Sektflaschen mehrfach auf den Kopf der 78-Jährigen und stach dann mit einem Messer wiederholt in ihren Oberkörper. Die Frau starb nach mehreren Stunden, ohne dass ihr Mann Hilfe holte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.06.2021 | 06:30 Uhr