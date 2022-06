Stand: 26.06.2022 13:27 Uhr Bückeburg: Polizei rettet jungen erschöpften Storch

In Bückeburg im Landkreis Schaumburg hat die Polizei einen jungen Storch gerettet. Eine Frau im Ortsteil Petzen hatte den offenbar kranken Jungvogel entdeckt, der "bereits einige Zeit auf einem Hof herumspazierte", so die Beamten. Das Tier sei augenscheinlich erschöpft und kaum noch flugfähig gewesen. Doch so einfach mitnehmen, ließ er sich laut der Beamten auch nicht. Letztlich konnten sie den Storch mit Hilfe einer Decke einfangen und brachten ihn in einer Transportbox zur Wildtierstation Sachsenhagen. Dort soll der Jungvogel nun aufgepäppelt werden.

