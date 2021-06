Stand: 07.06.2021 11:36 Uhr Bückeburg: Polizei kontrolliert Auto- und Radfahrer

Die Polizei Bückeburg hat in dieser Woche ein besonderes Augenmerk auf den Verkehr in der Stadt. Dabei soll vor allem kontrolliert werden, ob die Verkehrsteilnehmenden während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigt sind. Das gelte sowohl für Auto- als auch für Radfahrer, heißt es. Die Beamten wollen nach eigenen Angaben gezielte Gespräche führen, insbesondere mit den 18 - bis 24-Jährigen. Sie sollen für die Gefahren sensibilisiert werden. Außerdem haben die Beamten Radfahrer in der Innenstadt und Fußgängerzone im Blick sowie den Schwerlastverkehr.

Weitere Informationen Mit dem Smartphone am Steuer in den Unfall Der Blick aufs Handy ist oft Ursache für Verkehrsunfälle. Auf die Gefahren wollen das Land und die Landesverkehrswacht aufmerksam machen - und weiten ihre Kampagne "Tippen tötet" aus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.06.2021 | 10:30 Uhr