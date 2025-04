Stand: 04.04.2025 18:13 Uhr Bückeburg: Frau verursacht zwei Unfälle in zehn Minuten

Innerhalb von zehn Minuten hat eine 51-Jährige am Dienstag in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) zwei Unfälle verursacht. Die Frau ist dabei der Polizei zufolge leicht verletzt worden. Im Rettungswagen stellte sich demnach heraus, dass sie offenbar akut unterzuckert war. Bei der Befragung der Polizei konnte sie sich nicht an die Unfälle erinnern, wie die Beamten mitteilten. Zunächst sei die 51-Jährige auf der Ulmenallee Schlangenlinien gefahren, von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Auto geprallt, hieß es. Daraufhin setzte sie ihre Fahrt fort, kam erneut von der Straße ab und stieß gegen ein Entwässerungsrohr. Das Auto wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. Gegen die 51-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

