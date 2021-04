Stand: 06.04.2021 10:53 Uhr Brullsen: Polizei vereitelt Bekleidungs-Diebstahl

Die Polizei Bad Münder hat am Montag fünf Personen zwischen 22 und 37 Jahren dabei erwischt, wie diese Bekleidung und Schuhe aus einem Altkleider-Container in Brullsen (Landkreis Hameln-Pyrmont) stehlen wollten. Demnach probierten die Verdächtigen die Kleidungsstücke an und warfen sie entweder in den Kofferraum eines Wagens oder achtlos auf den Boden. Anwohner benachrichtigten die Polizei, die die Gruppe kontrollierte. Neben den eingeleiteten Strafverfahren wegen Diebstahls erwarten die Kontrollierten ein Bußgeldverfahren, da sie aus getrennten Haushalten als Pkw-Insassen keinen Mund-Nase-Schutz trugen und somit gegen die Corona-Verordnung verstoßen haben. Eine Überprüfung der angetroffenen Personen ergab zusätzlich, dass die Männer und Frauen bereits insbesondere wegen Eigentumsdelikte strafrechtlich aufgefallen sind und der 37-jährige Mann von einer Justizbehörde aus Baden-Württemberg gesucht wird.

