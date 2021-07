Stand: 11.07.2021 19:19 Uhr Bruchlandung mit Segelflugzeug: Mann aus Hannover verletzt

Ein 34 Jahre alter Mann aus Hannover ist bei einer Bruchlandung mit einem Segelflugzeug in Österreich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Sonnabend am Chiemsee in Bayern gestartet. In den Abendstunden verlor er im Gebiet von Lofer stark an Thermik. Bei der Notlandung zerbrach das Flugzeug in mehrere Teile. Der Mann wurde in ein Krankenhaus nach Salzburg gebracht.

