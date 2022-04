Stand: 24.04.2022 11:08 Uhr Bröckel: Feuerwehr befreit Mann nach Unfall aus Fahrzeug

Am Samstagabend ist ein Mann bei einem Unfall zwischen Bröckel (Landkreis Celle) und Uetze (Region Hannover) schwer verletzt worden. Laut Feuerwehr lag das Auto beim Eintreffen der Rettungskräfte auf der Seite, der Fahrer war eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten den Verletzten aus dem Fahrzeug, anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Straße wurde während des Rettunsgeinsatzes in beiden Richtungen voll gesperrt.

