Stand: 28.01.2022 12:17 Uhr Bröckel: Detonation an Pumpanlage - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben im Landkreis Celle einen Sprengsatz an einer unterirdischen Pumpanlage gezündet. Nach Angaben der Polizei wurde dadurch die Schaltanlage erheblich beschädigt. Wegen der Detonation funktioniere unter anderem die Wasserpumpe an der Fuhse nicht mehr. Außerdem sei die Schaltanlage bei einer zweiten Tat in Brand gesetzt worden, sagte ein Sprecher. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Beamten suchen Zeugen, die am Tatort zwischen Wathlingen und Bröckel in der Nähe des Flusses Fuhse verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Hintergrund der Taten ist unklar.

