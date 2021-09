Stand: 15.09.2021 17:22 Uhr Brigadegeneral Arlt bekommt Leibniz-Ring 2021

Der Leibniz-Ring des Presse Clubs Hannover geht in diesem Jahr an Brigadegeneral Jens Arlt. Er wird für seinen Einsatz als Kommandeur der militärischen Evakuierungsoperation in Afghanistan geehrt. Diese größte und gefährlichste Rettungsmission in der Geschichte der Bundeswehr sei "eine rasche Abfolge riskanter Improvisationen" gewesen, die Arlt mit einer "Mischung aus Diplomatie und Wagemut" gemeistert habe, hieß es zur Begründung. Unter seinem Kommando seien mehr als 5.300 Menschen in die Freiheit gebracht worden. Der Brigadegeneral der Fallschirmjäger habe in einem extrem intensiven Einsatz über nahezu zwei Wochen "gelindert, was Politik, Politikerinnen und Politiker in Afghanistan mit angerichtet haben" - und stehe für Mut, Offenheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen. Der in Hannover geborene Brigadegeneral erhält den Leibniz-Ring am 6. Dezember im Leineschloss.

