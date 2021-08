Stand: 31.08.2021 09:55 Uhr Briefe verloren: Polizei Nienburg sucht "Tante Renate"

Die Nienburger Polizei ist auf der Suche nach einer "Tante Renate". Laut Polizei hatte sie ihrem Neffen und ihrer Nichte wohl etwas nachträglich zum Geburtstag schenken wollen: Bargeld in Briefumschlägen. Die hat sie dann aber verloren. Ein 62 Jahre alter Mann aus Nienburg hatte die Umschläge dann am Sonntag vor der Brücke vor dem Meerbach an der Hannoverschen Straße in Nienburg gefunden. Samt Inhalt gab der Finder sie bei der Polizei ab. Dort kann "Tante Renate" die Umschläge abholen - gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises. Sollte die Eigentümerin sich nicht zeitnah melden, übergibt die Polizei die Umschläge an das Fundbüro der Stadt Nienburg.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.08.2021 | 06:30 Uhr