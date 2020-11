Stand: 16.11.2020 18:30 Uhr Briefe an Weihnachtsmann - Startschuss in drei Postämtern

Trotz der Corona-Pandemie werden die niedersächsischen Weihnachtspostämter in Himmelpforten bei Stade, im Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür und in Nikolausdorf bei Cloppenburg in den kommenden Wochen ihre Arbeit aufnehmen. Bereits am 23. November beginne Deutschlands ältestes Weihnachtspostamt in Himmelsthür mit der Beantwortung der Briefe von Kindern, teilte die Deutsche Post DHL Group am Freitag in Hamburg mit. Im vergangenen Jahr gingen in den drei niedersächsischen Postämtern von Christkind, Nikolaus und Weihnachtsmann mehr als 90.000 Briefe ein.

