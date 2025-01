Stand: 16.01.2025 10:22 Uhr Brennender Transporter: A2 bei Wunstorf zeitweise voll gesperrt

Nach dem Brand eines Transporters auf der A2 ist ein Fahrstreifen zwischen Wunstorf-Kolenfeld und Luthe in Richtung Berlin wieder freigegeben. Das Feuer sei gelöscht, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Beamten hatte das Fahrzeug am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr angefangen zu brennen. Die Autobahn musste demnach zeitweise komplett gesperrt werden. Der Rauch habe die Sicht der Autofahrenden stark behindert. Der Fahrer des Transporters blieb bei dem Brand unverletzt, so die Polizei. Wann die Autobahn wieder komplett befahrbar ist, sei noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.01.2025 | 08:30 Uhr