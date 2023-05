Stand: 24.05.2023 13:56 Uhr Brennender Lkw auf A2 - 14 Kilometer Stau

Am Mittwoch ist ein Lkw auf der Autobahn 2 bei Peine in Brand geraten. Laut Polizei konnte der Fahrer noch auf der Standspur halten und den Auflieger abkoppeln, bevor dieser vollständig ausbrannte. Wie es zu dem Brand kam, ist den Angaben zufolge noch unklar. Verletzt worden sei niemand. Während der Löscharbeiten wurde die A2 in Richtung Hannover gesperrt, laut Polizei wurde später die Überholspur freigegeben. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf rund 14 Kilometern Länge.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.05.2023 | 13:30 Uhr