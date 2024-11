Stand: 20.11.2024 11:53 Uhr Braunbär "Siggi" im Wisentgehege in Springe gestorben

Publikumsliebling "Siggi" aus dem Wisentgehege in Springe (Region Hannover) ist gestorben. Seit dem Sommer hatte der große Braunbär körperlich immer mehr abgebaut, sagte Parkleiter Thomas Hennig. Zuletzt habe "Siggi" aber nicht mehr gefressen und getrunken. Da habe man entschieden, sein Leiden zu beenden, so Hennig. Er wurde von der Tierärztin eingeschläfert. Zuerst hatte die "Neue Deister-Zeitung" darüber berichtet. Zwillingsschwester "Karla" hat sich kurz vor seinem Tod noch mal an "Siggi" gekuschelt. Sie wird nun allein weiter im Park leben. Um sich an einen neuen Gefährten an ihrer Seite zu gewöhnen, ist die Braunbär-Dame laut Hennig zu alt.

