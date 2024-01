Stand: 10.01.2024 08:46 Uhr Brauerei in Allersheim wird nach 170 Jahren stillgelegt

Nach 170 Jahren endet die Brautradition in Allersheim bei Holzminden. Die örtliche Brauerei fusioniert mit der Gräflich zu Stolberg´schen Brauerei Westheim in Marsberg im Sauerland. Die Produktion in Allersheim soll im Spätsommer stillgelegt werden. "Die Energiekosten haben sich verdoppelt, genauso wie die Kosten für das Braumalz", sagte Geschäftsführer Dirk Brüninghaus. Angesichts eines ruinösen Wettbewerbs sei Bierbrauen in Allersheim nicht mehr möglich. Alle Biersorten würden aber nach gleicher Rezeptur in Marsberg produziert, so Brüninghaus. Der Standort bei Holzminden soll bestehen bleiben. Von den 28 Mitarbeitern der Brauerei könnten dort weiterhin zehn Beschäftigte im Logistiklager arbeiten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.01.2024 | 08:30 Uhr