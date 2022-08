Stand: 18.08.2022 19:13 Uhr Brandstiftung in Rheine: Verdächtiger in Garbsen gefasst

Die Polizei Hannover hat am Donnerstagmorgen einen wegen einer Brandstiftung gesuchten Mann festgenommen. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft Münster (Nordrhein-Westfalen) gegen 1 Uhr in der Nacht zu Donnerstag in seiner Wohnung im nordrhein-westfälischen Rheine Feuer gelegt haben. Der 73 Jahre alte Mann flüchtete mit einem Auto. Anwohner bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Einsatzkräfte evakuierten das betroffene Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde demnach niemand. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein und veranlasste eine bundesweite Fahndung nach dem Pkw des Verdächtigen. Fahnder stoppten den Mann gegen 4.45 Uhr in Hannover-Garbsen. "Warum der 73-Jährige versucht haben soll, seine Wohnung in Brand zu setzen ist bislang unklar", sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt aus Münster in einer Mitteilung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.08.2022 | 13:30 Uhr