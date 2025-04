Stand: 20.04.2025 03:45 Uhr Brandstiftung bei Osterfeuer: Unbekannte zünden Holzhaufen an

In der Gemeinde Harsum (Landkreis Hildesheim) haben Unbekannte ein vorbereitetes Osterfeuer angezündet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht zu Karfreitag. Demnach war das Holz ursprünglich für ein Osterfeuer im Gemeindeteil Hönnersum am Wochenende vorgesehen. Der Brand wurde den Angaben zufolge von der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (05066) 98 50 zu melden.

Weitere Informationen Osterfeuer 2025: Termine und Tipps für Niedersachsen Auch im Jahr 2025 werden wieder etliche Osterfeuer im Land entzündet. Wo sie stattfinden und was beachtet werden sollte. mehr Mein Einsatz - der NDR Feuerwehr-Podcast Im Podcast „Mein Einsatz“ sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.04.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr