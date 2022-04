Stand: 15.04.2022 11:11 Uhr Brandstiftung? Fünf Autos brennen in Hannover-Kleefeld aus

Die Feuerwehr in Hannover hat in Nacht zu Karfreitag mehrere Autos löschen müssen. Im Stadtteil Kleefeld brannten fünf Fahrzeuge den Angaben zufolge vollständig aus, weitere wurden beschädigt. Auch Vorgärten in dem Wohngebiet wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte waren zunächst wegen eines brennenden Autos alarmiert worden. Die Flammen griffen aber schnell auf weitere Fahrzeuge über. Nahezu zeitgleich brannten im selben Stadtteil auch zwei Altpapiercontainer. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.04.2022 | 11:00 Uhr