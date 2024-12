Stand: 02.12.2024 11:37 Uhr Brandserie in Sarstedt? Auto brennt bereits zum zweiten Mal

Nach mehreren Autobränden in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) prüft die Polizei einen möglichen Zusammenhang. Nach Angaben eines Sprechers brannte ein auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellter Mercedes in der Nacht zu Montag bereits zum zweiten Mal. Das Feuer griff auf drei weitere Fahrzeuge über. Im November hatten Unbekannte den Mercedes schon einmal angezündet. Außerdem haben die Ermittlerinnen und Ermittler einen dritten Brand im Blick. Auf einem Parkplatz in der Nähe war einige Tage zuvor ein Auto ebenfalls vollständig aus. In allen drei Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Hildesheim hat die Ermittlungen übernommen. Wer Angaben zu den Bränden machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim