Stand: 24.11.2020 14:04 Uhr Brandserie in Hannover: Jacken in Treppenhaus angezündet

Ein gesuchter Brandstifter hat in der hannoverschen Südstadt am Montagnachmittag womöglich ein weiteres Feuer gelegt. Laut Polizei hatte ein Unbekannter das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Hildesheimer Straße betreten und dort Jacken angezündet. Ein Bewohner bemerkte das Feuer und löschte es. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und prüft Zusammenhänge zu weiteren Bränden. In den südlichen Stadtteilen von Hannover hat es seit August immer wieder gebrannt - in der Regel nachmittags, so ein Polizeisprecher. Inzwischen haben die Ermittler in dem Bereich fast 20 Brände festgestellt. Sie suchen mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter.

