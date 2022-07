Stand: 25.07.2022 08:59 Uhr Brandserie in Celle geht weiter

Wieder hat es in Celle gebrannt: Am Sonnabend stand zunächst ein Auto in Flammen, das auf dem Gelände einer Tankstelle abgestellt war. Seit etwa zwei Wochen haben in Celle immer wieder Fahrzeuge gebrannt, darunter ein Bauwagen und gleich mehrfach Transporter der Celler Tafel. Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass ein Brandstifter verantwortlich ist, der es gezielt auf Fahrzeuge abgesehen hat. In der vergangenen Nacht brannten dann aber auch drei Container - auch hier geht die Polizei von einem vorsätzlich gelegten Feuer aus. Die Beamten hoffen auf Hinweise von Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.07.2022 | 06:30 Uhr