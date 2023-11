Brandserie in Celle: Schäden im sechsstelligen Bereich Stand: 09.11.2023 16:55 Uhr Die Feuerwehr Celle hat erneut mehrere Brände in im Ortsteil Neustadt/Heese gelöscht. Zwei Autos brannten in der Nacht zu Donnerstag. Anwohner seien besorgt, berichtet die Ortsbürgermeisterin.

Nach Angaben der Feuerwehr standen neben den beiden Autos auch ein E-Roller und Müll in Flammen. In den vergangenen Wochen ist in Celle laut Polizei durch mehrere Brände ein Gesamtschaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Seit September mussten immer wieder Feuer im Stadtgebiet gelöscht werden. "Wir prüfen derzeit einen möglichen Tatzusammenhang zwischen allen Bränden und ermitteln intensiv", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Glücklicherweise seien bisher keine Menschen verletzt worden. Vermehrt von Feuern betroffen sei der Ortsteil Neustadt/Heese. Aber auch in anderen Teilen der Stadt habe es gebrannt - unter anderem in einer Hütte am Tierfriedhof, Autos sowie Mülleimer und mobile Toiletten.

Feuerwehr: Oft brennt es nachts

"In den letzten Wochen rückt die Feuerwehr Celle häufiger in diesen Stadtteil und den Nachbarstadtteil aus", sagte ein Feuerwehrsprecher bezogen auf die Neustadt/Heese. "Wir haben hier eine gehäufte Anzahl von Bränden. Oft sind es Fahrzeugbrände. Wir hatten jetzt aber auch schon Garagenbrände oder brennenden Müll." Es brenne in unregelmäßigen Abständen, aber oft nachts und an mehreren Stellen gleichzeitig.

Ortsbürgermeisterin: "Anwohner sind verängstigt"

Die Ortsbürgermeisterin der Neustadt/Heese, Antoinette Kämpfert (SPD), sagte dem NDR in Niedersachsen: "Die Anwohner sind verängstigt, besorgt und sprechen mich auch an." Sie werde danach gefragt, ob der Täter schon gefunden sei oder wie weit die Polizei mit ihren Ermittlungen sei. "Sie äußern mir gegenüber, dass sie sehr besorgt sind und hoffen, dass der Täter oder die Täter schnellstmöglich gefunden werden, damit hier alle wieder in Ruhe leben können", so Kämpfert.

