Brandsätze vor Finanzamt: Mann gesteht vor Gericht

Ein 66 Jahre alter Mann hat am Dienstag gestanden, mehrere Brandsätze in einem Finanzamt in Hannover deponiert zu haben. Grund für die Tat sei eine hohe Steuernachforderung gewesen, die der selbstständige Spediteur nicht bezahlen konnte. Er musste deshalb einen Insolvenzantrag stellen. "Das Finanzamt war unerbittlich, unser Haus wurde gepfändet, uns wurde alles weggenommen", sagte der Angeklagte unter Tränen zum Prozessauftakt im Landgericht Hannover. Da sei er auf die Idee gekommen, das Finanzamt anzuzünden, damit die Akten zerstört werden und er Zeit gewinne, um das Geld zu verdienen.

Erneut Brandsatz im Finanzamt Hannover gefunden







Zündvorrichtungen waren defekt

Der 66-Jährige muss sich wegen versuchter Brandstiftung verantworten. Entdeckt wurden die Brandsätze Anfang Dezember 2017 sowie gut einen Monat später. Die Polizei durchsuchte daraufhin kurze Zeit später erneut das gesamte Finanzamt und fand einen dritten Brandsatz. Weil die Zündvorrichtungen nicht funktionierten, kam es zu keinem Feuer. Ein Bekennerschreiben oder sonstige Hinweise gab es nicht. Wer hinter den geplanten Anschlägen steckte, blieb für die Ermittler lange Zeit ein Rätsel. Die Polizei hatte den Mann im März 2019 festgenommen.

