Brand von Autotransporter: A7 bei Hannover ist wieder frei Stand: 11.08.2023 06:36 Uhr Die A7 ist zwischen dem Dreieck Hannover-Nord und der Abfahrt Großburgwedel seit der Nacht zu Freitag wieder frei befahrbar. Dort hatte am Donnerstag ein Autotransporter gebrannt.

Ursache des Feuers am Donnerstagmittag war laut einer Polizeisprecherin ein geplatzter Reifen. In der Folge geriet die Zugmaschine in Brand und die Flammen griffen auf die geladenen Fahrzeuge über. Der Lkw-Fahrer hatte den Angaben zufolge das Platzen des Reifens gemerkt und den Transporter kontrolliert an die Seite gefahren. Er blieb unverletzt. Die Ortsfeuerwehren aus Mellendorf, Elze, Bissendorf und Gailhof brachten den Brand nach Informationen von NDR Niedersachsen unter Kontrolle.

Stundenlanger Stau Richtung Hannover

Infolge des Feuers und der Aufräumarbeiten staute sich der Verkehr auf der A7 Richtung Hannover, auch die Ausweichstrecke über die A352 war überlastet. Zeitweise stand der Verkehr auf der A7 auf einer Länge von zwölf Kilometern.

