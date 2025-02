Brand bei ehemaliger JVA Celle: Asbest erschwert Feuerwehreinsatz

Stand: 23.02.2025 09:26 Uhr

Am Samstagabend ist eine Scheune auf dem Klosterhof neben der ehemaligen JVA in Celle in Brand geraten. Weil im Dach Asbest verbaut ist, musste der Löscheinsatz unterbrochen werden - heute soll es weitergehen.