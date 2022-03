Stand: 02.03.2022 08:22 Uhr Brand in ehemaligem Schlachthof in Hannover

Bei einem Feuer in einem ehemaligen Schlachthof in Hannover ist am Dienstag ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Laut Feuerwehr war der Brand am Abend aus ungeklärter Ursache in einer Tiefgarage ausgebrochen. 14 Menschen konnten sich selbst retten. Mehrere Fahrzeuge brannten aus.

