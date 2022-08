Stand: 03.08.2022 08:30 Uhr Brand in alter Kurklinik in Bad Pyrmont

In Bad Pyrmont kämpfen seit Dienstagabend mehr als 100 Feuerwehrleute gegen einen Brand in der leerstehenden Bombergklinik. Das neunstöckige Gebäude ist laut Polizeiangaben durch den Brand einsturzgefährdet. Das erschwere die Löscharbeiten, da die Einsatzkräfte nicht in das Gebäude hinein können, heißt es. Als die Feuerwehr Dienstagabend an der Klinik eintraf, stand bereits das gesamte Erdgeschoss in Flammen. Von dort aus habe sich das Feuer weiter ausgebreitet. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus. Verletzt wurde offenbar niemand. Die ehemalige Klinik steht seit 1997 leer und wird des Öfteren von Obdachlosen oder Abenteurern besucht.

