Brand in Ronnenberg: Bürgermeister geht von Millionenschaden aus Stand: 16.10.2023 17:06 Uhr Nach dem Brand in einem Sportpark in Ronnenberg (Region Hannover) ist die Ursache weiter unklar. Bürgermeister Kratze geht davon aus, dass ein Schaden in Höhe von mehr als einer Million Euro entstanden ist.

Man werde sich mit den betroffenen Sportvereinen zusammensetzen und über "kurzfristige Lösungen" beraten, sagte Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratze (SPD) dem NDR Niedersachsen. Der Sportplatz an sich könne zwar genutzt werden - allerdings wurden unter anderem Umkleidekabinen sowie Lager mit Technik und Material durch den Großbrand im Stadtteil Empelde zerstört. "Das wollen wir kompensieren", sagte Kratze. Die Stadt, der der Gebäudekomplex gehört, werde dort neue Räumlichkeiten bauen, kündigte er an. Zuvor werde man auch Versicherungen kontaktieren.

VIDEO: Gaststätten-Brand sorgt für verfrühten Ferienstart (13.10.2023) (1 Min)

Feuer im Sportpark Empelde - Ursache unbekannt

Die Ursache des Feuers ist unterdessen immer noch unklar. Untersuchungen durch Brandexperten der Polizei verzögerten sich, weil zunächst die Statik des Gebäudekomplexes geprüft werden musste, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer war in der Nacht zu Freitag ausgebrochen. Wenig später loderten die Flammen in weiten Teilen der Anlage. Eine Gaststätte, ein Sportheim und ein Hotel wurden weitgehend zerstört. Menschen kamen nicht zu Schaden. Wegen des Brandes fiel am Freitag an mehreren Schulen in Ronnenberg der Unterricht aus.

Weitere Informationen Sportpark-Brand in Ronnenberg: Feuer zerstört mehrere Gebäude Sportheim, Gaststätte und ein angeschlossenes Hotel gelten als einsturzgefährdet. Die Löscharbeiten dauern an. (13.10.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.10.2023 | 15:00 Uhr