Stand: 17.10.2024 07:49 Uhr Brand in Pflegeheim in Eschede: Bewohner gestorben

Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Eschede (Landkreis Celle) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Obwohl die Einsatzkräfte das Feuer schnell löschen konnten, kam laut einem Sprecher der Feuerwehr für den Bewohner jede Hilfe zu spät. Er wurde tot in seiner Wohnung gefunden. 35 weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden - sie blieben unverletzt. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle