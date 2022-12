Brand in Neustadt: Häuser in Innenstadt stehen in Flammen Stand: 20.12.2022 12:37 Uhr Bei einem Feuer im Stadtkern von Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) sind mehrere Häuser schwer beschädigt worden. Zeitweise waren in dem eng bebauten Gebiet 180 Feuerwehrleute im Einsatz.

Der Brand war am frühen Morgen in einem leer stehenden Wohn- und Geschäftshaus an der Leine ausgebrochen, wie Feuerwehrsprecherin Martina Fachmann NDR Niedersachsen sagte. In dem Gebiet stünden die Häuser direkt nebeneinander, so dass die Kräfte nur von zwei Seiten an den Brand herangekommen seien, erklärte Fachmann weiter.

Nachbarhaus für Familie nicht mehr bewohnbar

Bei ihrem Eintreffen hätten die Flammen bereits auf ein Nachbarhaus übergriffen. Am Ende sei der Schaden an diesem Gebäude der Größere, sagte die Feuerwehrsprecherin. Dort sei der Dachstuhl ausgebrannt und das Haus sei zurzeit unbewohnbar. Für die betroffene Familie hat die Stadt nach eigenen Angaben bereits eine Ersatzwohnung gefunden.

30 Anwohnende zeitweise in Kirche betreut

Während der Löscharbeiten wurden den Angaben zufolge auch andere umliegende Gebäude evakuiert. Rund 30 Menschen seien spontan einer benachbarten Kirche betreut worden und konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Brandursache noch unklar

Der Grund für den Brand ist laut Polizei noch unklar. Verletzt worden sei niemand.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.12.2022 | 15:00 Uhr