Brand in Mehrfamilienhaus in Springe: Feuerwehr findet Tote

Beim Löschen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in der Region Hannover haben Helfer eine tote Frau gefunden. Laut Polizei muss noch geklärt werden, ob die 89-Jährige in Folge des Feuers starb oder aus einem anderen Grund. Der Brand war im ersten Obergeschoss des Hauses in Springe ausgebrochen. Der dort lebende 47 Jahre alte Bewohner wurde gerettet, er kam in ein Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.12.2021 | 07:30 Uhr