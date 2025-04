Brand in Mehrfamilienhaus in Hannover: Alle Mieter müssen ausziehen Stand: 10.04.2025 16:32 Uhr In einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Döhren ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein 75-jähriger Bewohner wurde leicht verletzt. Alle Mieterinnen und Mieter müssen nun in Ersatzwohnungen umziehen.

Eine Familie wird vorrübergehend in einem Hotel untergebracht, wie das Wohnungsunternehmen mitteilte. Sobald feststehe, wie umfangreich die Zerstörung sei, würden die Schäden schnellstmöglich beseitigt, so eine Sprecherin. Dann könnten die Mieter wieder ins Haus zurückkehren. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten alle Wohnungen vom Stromnetz getrennt werden.

75-Jähriger bei Brand leicht verletzt

Der Brand war laut der Feuerwehr am Donnerstagmorgen im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Die betroffene Wohnung brannte demnach vollständig aus. Ein 75-jähriger Bewohner konnte sich verletzt ins Freie retten, hatte jedoch Rauchgase eingeatmet. Daher wurde er der Feuerwehr zufolge sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht. Drei weitere Personen seien von Balkonen über eine Drehleiter gerettet worden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Was den Brand verursacht hat, sei noch unklar.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der NDR Feuerwehr-Podcast Im Podcast „Mein Einsatz“ sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.04.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover