Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr findet zwei Tote Stand: 08.07.2024 11:33 Uhr Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) hat die Feuerwehr zwei Leichen gefunden. Zunächst hatte es geheißen, dass alle Bewohner in Sicherheit gebracht waren.

Die Identität der Toten sei noch nicht geklärt, wie die Polizei mitteilte. Die Toten wurden in die Rechtsmedizin transportiert. Das Feuer war am frühen Montagmorgen im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen, so ein Feuerwehrsprecher. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus einer Dachgeschosswohnung, wegen der Hitze konnten die Retter die Wohnung zunächst nicht betreten. In den Räumen fanden Feuerwehrleute später die beiden Leichen.

Feuerwehr bei Löscharbeiten in Neustadt vor Problemen

Der Feueralarm war gegen 4.17 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Rund 150 Einsatzkräfte rückten aus, holten Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus. Laut Feuerwehr bereitete die hölzerne Decke beim Löschen Probleme. Einsatzkräfte mussten immer wieder Dachziegel entfernen, um an darunter liegende Glutnester zu gelangen. Feuerwehrleute bedeckten das Dachgeschoss zum Abschluss mit Schaum, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Brandursache und Schadenshöhe sind unklar

Das Mehrfamilienhaus ist laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Demnach kommen die Bewohnerinnen und Bewohner in Notunterkünften unter. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

