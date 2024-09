Stand: 02.09.2024 06:57 Uhr Brand in Laatzen: Tote Person in Wohnung gefunden

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Laatzen (Region Hannover) haben Einsatzkräfte am Montag eine Person tot geborgen. Sechs Etagen mussten evakuiert werden. Die Brandursache ist noch unklar. Das Feuer war der Polizei zufolge gegen 4 Uhr am Morgen in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen und ist inzwischen gelöscht.

