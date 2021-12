Stand: 01.12.2021 07:11 Uhr Brand in Hannover: Tote Frau entdeckt

Beim Löschen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Hannover haben Feuerwehrkräfte am Mittwochabend eine tote Frau gefunden. Nach Angaben der Einsatzkräfte hatten Zeugen das Piepen des Rauchmelders gehört und Qualm gerochen. Sie alarmierten die Feuerwehr. In der betroffenen Wohnung im Stadtteil Groß-Buchholz fanden die Kräfte dann neben glimmenden Textilien den leblosen Körper der Frau. Die Todes- und die Brandursache sind den Angaben zufolge noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.12.2021 | 06:30 Uhr