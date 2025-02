Stand: 17.02.2025 09:27 Uhr Brand in Hannover: Feuerwehr rettet schwer verletzte Frau aus Wohnung

In Hannover hat die Feuerwehr am Freitagabend eine schwer verletzte Frau aus einer brennenden Wohnung gerettet. Laut Polizei wurde gegen 21.30 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Groß Buchholz gemeldet. Als mehrere Löschzüge am Brandort eintrafen, seien bereits Flammen aus den Fenstern im vierten Obergeschoss geschlagen. Die Rettungskräfte fanden die schwer verletzte 46-jährige Bewohnerin in der stark verrauchten Wohnung. Sie kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Anschließend bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen und verhinderten so, dass das Feuer auf weitere Wohnungen übersprang, wie es hieß. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte und 18 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

