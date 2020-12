Stand: 28.12.2020 19:01 Uhr Brand in Hannover: Feuerwehr rettet Katze und Schildkröte

In einem Mehrfamilienhaus im hannoverschen Stadtteil Mühlenberg ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es in einer Erdgeschosswohnung. Mehrere Personen, darunter zwei zehnjährige Mädchen aus der Brandwohnung, konnten demnach unverletzt das Haus verlassen. Die Feuerwehrleute holten jedoch zwei Katzen und eine Schildkröte aus der Wohnung. Nicht alle wurden gerettet: "Die Katze 'Nelly' hat das Feuer leider nicht überlebt", teilte die Feuerwehr mit. Die Katze "Milka" und die Schildkröte aber sind am Leben. Sie wurden den Angaben zufolge vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung in die Tierärztliche Hochschule (TiHo) gebracht.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.12.2020 | 06:30 Uhr